الصين تستدعي مسئولا بالسفارة الأمريكية احتجاجا على مشروع قانون يتعلق بالإيجور

استدعت الصين اليوم الأربعاء دبلوماسيا أمريكيا في بكين احتجاجا على تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسعى إلى محاسبة الصين على ما يوصف بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانج.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن نائب وزير الخارجية تشين قانج استدعى ويليام كلاين القائم بأعمال السفارة في الصين وأبلغه "احتجاجا قويا" على مشروع القانون.

وأوضح متحدث باسم السفارة الأمريكية أن السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد متواجد حاليا خارج البلاد.

وأبلغ تشين الدبلوماسي الأمريكي كلاين بأن مشروع "قانون حقوق الإنسان الخاص بالإيجور لعام 2019" يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، وحث الولايات المتحدة على إيقافه قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ونقلت محطة التليفزيون المركزية الصينية عن تشين القول إن "أي محاولة لإثارة العلاقات العرقية في الصين، وتقويض الاستقرار في شينجيانج، والنيل من نمو الصين واستقرارها، سيكون محكوما عليها بالفشل".

وحذر من أن الصين سترد "وفقا لتطورات الوضع".