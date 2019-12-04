وزير الدفاع السوداني: تعاطي إيجابي من واشطن للمضي قدما بقضايا التعاون الثنائي

قال وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر، إن زيارة أول وفد حكومي برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية إلى الولايات المتحدة تاريخية.

وأضاف «عمر»، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، أن هذه الزيارة تأتي في إطار انفتاح الحكومة على دول الجوار والمجتمع الدولي، لافتًا إلى تواصل اللقاءات ما بين الطرفين في وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عكس الموقف السياسي الراهن في السودان وتحديات المرحلة المقبلة وجهودها لمخاطبة هذه التحديات، مشيرًا إلى وجود تعاطي إيجابي من قبل واشنطن للمضي قدمًا في قضايا التعاون الثنائي.

ووصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد الماضي، في زيارة رسمية لمدة ستة أيام برفقة وزراء الدفاع، والعدل، والشباب والرياضة، والشؤون الدينية والأوقاف.