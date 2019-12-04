حزب جزائري معارض يطالب بإقالة فورية لوزير الداخلية

طالب حزب الحرية والعدالة في الجزائر بإقالة وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، فورا، مستنكرا بشدة التصريحات الجارحة التي أطلقها بحق معارضي الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وقال الحزب في بيان له اليوم الأربعاء إنه "يستنكر بشدة ما ورد على لسان وزير الداخلية أمام مجلس الأمة أمس من عبارات جارحة ضد معارضي الشكل الحالي للمسار الانتخابي، ولا يرى في التوضيحات المتأخرة التي أدلى بها ما يعفيه من المسؤولية".

واتهم الحزب، دحمون بالتحريض الصريح على العنف، بعد أن وصف شريحة واسعة من الجزائريين يختلفون مع غيرهم في الرأي، بعبارات نابية غير مقبولة تجاوزت كل الحدود.

وطالب حزب الحرية والعدالة السلطة الحاكمة بإقالة هذا الوزير فورا من منصبه، ومساءلته عن خلفيات تصريحه.

كان دحمون انتقد خلال جلسة بمجلس الأمة أمس الثلاثاء، بشدة من وصفهم بـ" أشباه الجزائريين الذين يدعمون ويحرضون على التدخل الدولي في الجزائر". كما ذهب إلى نعت البعض منهم بأوصاف غير لائقة، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.