أمين عام «الناتو» يدعو من قمة لندن لمواجهة صعود الصين

جونسون: الحلف ثابت كالصخر في التزامه بحماية أعضائه.. والكرملين: لن نستدرج إلى سباق تسلح مكلف



دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إلى وضع استراتيجية لمواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين، مشددًا على أن مواجهة الإرهاب مهمة جميع الأعضاء، جاء ذلك خلال قمة الحلف فى لندن، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف ووسط خلافات خرجت إلى العلن بين الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي على هامش اليوم الثانى والأخير لأعمال القمة: «رأينا بزوغ نجم الصين، حيث تحتل المرتبة الثانية في الاستثمارات الدفاعية بعد الولايات المتحدة، ولديها قدرات حديثة بما فيها السلاح النووي، فعلينا أن نتصدى لصعود الصين معًا، ونتطلع للقيام بذلك لأول مرة فى هذه القمة مع حلفائنا».

كما أوضح ستولتنبرج خلال ترؤسه اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظرائه في الحلف في ختام قمة حلف الناتو المنعقدة في فندق ومنتجع فاخر للجولف خارج لندن، أن الحلفاء الأوروبيين وكندا أضافوا 130 مليار دولار إلى نفقاتهم الدفاعية منذ عام 2016، حتى فى الوقت الذى يشتكى فيه ترامب من بطئهم فى تعزيز ميزانياتهم العسكرية.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن حلف الناتو ثابت كالصخر فى التزامه بحماية أعضائه لكن لا يمكن اعتبار السلام أمرًا مسلمًا به ولذلك يتعين على الحلف مناقشة التهديدات الناشئة مثل الحروب الهجينة والتكنولوجيات الهدامة، وفقا لوكالة رويترز.

ويرى حلف الناتو تهديدا أمنيا ضد دول الحلف في تنامي القدرات العسكرية الصينية، وخصوصا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين، فى وقت سابق، بشنّ هجمات إلكترونية ضد الناتو وتقويض أمن الاتصالات الخاص بالحلف، داعية الحلف إلى أن يتغير ويتكيف مع ما وصفته بالتهديدات الجديدة.

وفي موسكو، قال الكرملين إن التقارير التي تفيد بأن حلف «الناتو» يعتزم زيادة إنفاقه الدفاعي تظهر أن موسكو كانت على حق في أن تشعر بالقلق إزاء ما وصفه بتوسع الحلف شرقا وسياسة محاولة احتواء روسيا، مشددًا على أن موسكو لن تستدرج إلى سباق تسلح مكلف رغم سلوك الحلف.