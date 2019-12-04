وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الإقليمي للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر الإقليمي السنوي الـ 18 للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، المقام خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري، بحضور د.أشرف حاتم مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المؤتمر، ود. طارق صفوت رئيس الجمعية، ود.محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء المتخصصين في مجال أمراض الشعب الهوائية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار – خلال كلمته في افتتاح المؤتمر – الدور العلمي الكبير للجمعية المصرية للشعب الهوائية في الحقل الطبي، وأنها تعد واحدة من الجمعيات العلمية العريقة في مصر، وتسعى إلى تقديم كل جديد في مجال أمراض الصدر والجهاز التنفسي والشعب الهوائية، من خلال مؤتمرها السنوي بمشاركة خبراء متميزين من داخل مصر وخارجها.

وأضاف عبدالغفار أن مجال طب الشعب الهوائية يعد أحد الفروع الحيوية في مجال العلوم الطبية، لافتا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر للعلوم الطبية، والوقوف على كل جديد بشأنها في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير نظام الدراسة بالقطاع الطبي لمواكبة التطورات العالمية، والضوابط التي تم وضعها لمزاولة مهنة الطب، وإنشاء هيئة قومية للتدريب الإلزامي للأطباء، مشيدا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في تنفيذها مبادرة "جامعة بلا تدخين".

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار إلى خطورة التدخين بكافة أشكاله على صحة الإنسان، وأنه سوف يعرض هذه المبادرة على المجلس الأعلى للجامعات؛ تمهيدًا لتنفيذها في الجامعات المصرية بداية من العام القادم بعد وضع الضوابط المناسبة لها.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يكتسب قيمة كبيرة من خلال الأهداف الهامة التي يسعى إلى تحقيقها، والتي يأتي على رأسها التعرف على كل ما هو جديد في مجال أمراض الشعب الهوائية، سواءً من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة خلال الجلسات، أو التطبيقات والابتكارات التي يضمها المعرض المصاحب للمؤتمر، أو المحاضرات والدورات التعليمية وورش العمل والعروض الحية المتنوعة، أو ما يشهده من تواصل وتبادل للخبرات بين الأساتذة والعلماء المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وفى ختام كلمته طالب عبدالغفار بالمزيد من التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والخدمية المتخصصة في المجال الطبي؛ بهدف زيادة التواصل مع المؤسسات المناظرة في الخارج، والتعرف على أحدث مستجدات العلوم الطبية.

من جانبه، استعرض الدكتور طارق صفوت رئيس الجمعية المصرية للشعب الهوائية نشاط الجمعية منذ نشأتها؛ بهدف تقديم خدمات علمية وثقافية ومساعدات اجتماعية، وتنظيم المؤتمرات العلمية وتحقيق التعليم الطبى المستمر، مشيرًا إلى قيام الجمعية بتنظيم 18 مؤتمرًا طبيًا وعقد العديد من ورش العمل بالداخل أو الخارج، وإجراء العديد من المشروعات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

يذكر أن المؤتمر السنوي الإقليمي الـ18 للجمعية العلمية للشعب الهوائية، هو مؤتمر رائد في مجال الشعب الهوائية، ويضم أكثر من 30 جلسة، ويستضيف أطباء من دول أجنبية منها (ألمانيا، أمريكا، فرنسا، تركيا، إسبانيا، إيطاليا)، ودول عربية (المملكة العربية السعودية، عمان، الإمارات)، ويشارك في فعالياته ما يقرب من ألف طبيب في جميع التخصصات (الباطنة، الصدر، الحساسية، الأطفال، القلب، الأنف والأذن والحنجرة وغيرها).