 فيرشينين يبحث التسوية السورية مع المبعوث الخاص للخارجية البريطانية - بوابة الشروق
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فيرشينين يبحث التسوية السورية مع المبعوث الخاص للخارجية البريطانية

سيرجي فيرشينين
سيرجي فيرشينين
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 9:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 9:43 م

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية البريطانية، مارتن لونجدين، جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على التسوية في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن بيان للخارجية الروسية، وجاء في نصه: "تم خلال المحادثات بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية على جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على مسائل التسوية في الجمهورية العربية السورية".

كان الرئيس السوري بشار الأسد، قد استعرض في الثاني من الشهر الجاري، بالعاصمة دمشق، مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، تطورات الأوضاع في إدلب، وشمال شرق سوريا، إضافة إلى آخر تطورات العملية السياسية في البلاد.

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