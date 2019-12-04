الاحتلال الإسرائيلي يحرم عميد الأسرى الفلسطينيين من الزيارة كإجراء عقابي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت حرمان عميد الأسرى نائل البرغوثي (62 عاما) من الزيارة، كإجراء عقابي.

والأسير البرغوثي من بلدة كوبر في رام الله، يقضي أطول فترة اعتقال في معتقلات الاحتلال ومدتها (40) عاما، منها (34) عاما ونصف قضاها بشكل متواصل، إلى أن أُفرج عنه عام 2011 في صفقة تبادل الأسرى، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقاله عام 2014 إلى جانب العشرات من المحررين في الصفقة، وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة (30) شهرا، إلا أنها قررت بعد انقضاء حكمه أن تعيد له حكمه السابق ومدته مؤبد و(18) عاما.

وكان لقب عميد الأسرى الفلسطينيين قد انتقل إلى الأسير نائل البرغوثي بعد الإفراج عنه في 2008 عن الأسير سعيد العتبة.

وأوضحت السيدة أمان نافع زوجة الأسير البرغوثي أن الصليب الأحمر الدولي أبلغها اليوم الأربعاء، أن زوجها ممنوع من الزيارة، علما بأن شقيقه عمر محروم أيضا من زيارته، وكذلك شقيقته حنان.

وكانت إدارة معتقلات الاحتلال فرضت مجموعة من الإجراءات العقابية بحق الأسير البرغوثي، بعد أن تذرعت بإصداره تصريحات من سجنه بمناسبة دخوله عامه الـ(40) في الأسر، وتمثلت بعزله انفراديا لمدة أسبوع في زنازين "بئر السبع" الضيقة والمليئة بالصراصير والحشرات، وفرضت عليه غرامة، ونقلته إلى معتقل "هداريم"، وحرمته من زيارة العائلة.