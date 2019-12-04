وزير التعليم العالي يؤكد أهمية وجود بيت لمصر في المدينة الدولية الجامعية بباريس

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية وجود بيت لمصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس حيث سيكون مقرًا لإقامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس فضلًا عن استضافة الباحثين والعلماء والفنانين المصريين وكذا الباحثين من الدول الأخرى؛ ما يسمح بالانخراط الثقافي والحضاري والابتعاد عن التطرف والعنصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التعليم العالي مع لجنة مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس ؛ لمتابعة تطور الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع وكيفية الالتزام بالجدول الزمني حيث من المقرر أن يتم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع سبتمبر 2020 وذلك بمقر الوزارة.

وقال عبدالغفار - في بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - : "إن هذا المشروع يمثل تعزيزًا لدور مصر الثقافي والتعليمي في الخارج"..مشيرا إلى أنه لن يقتصر دوره على استقبال الطلبة المصريين الدراسين في فرنسا بل يمتد ليصبح نقطة التقاء للنشاط الثقافي والحضاري المصري بباريس بالإضافة إلى دوره المهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلبة والباحثين المصريين لتوفير المسكن اللائق لهم.

وكان قد تم التعاقد بين جمعية بيت مصر وشركة (Oskaprod) مدير مشروع إنشاء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس ؛ ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس ، وذلك في إطار اتفاقية إنشاء "بيت مصر" التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفرنسي خلال زيارة رئيس الجمهورية لباريس أكتوبر 2017.

حضر اللقاء الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة، ود. كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية، ود.نفين خالد المستشار الثقافي بالسفارة المصرية في باريس، ود. هيثم حمزة القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي.