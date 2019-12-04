قال وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر، إن السودان حقق تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان والحريات والسلام وجنوب السودان وملف كوريا الشمالية، مؤكدًا أن الحكومة الحالية والشعب السوداني ليس راعيًا للإرهاب.

وأضاف «عمر»، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأربعاء، أن مسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باتت عملية إجرائية، لافتًا إلى تواجد شراكة حقيقية حاليًا للقوات المسلحة السودانية مع المكون المدني، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

وذكر بأن القوات المسلحة والشعب يحرسون الانتقال الديمقراطي وأنها مصممة وداعمة للتحول الديمقراطي وستدعم الجهود المحلية والدولية في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لاستكمال عملية الهيكلة داخل القوات المسلحة.