النيابة في كوريا الجنوبية تداهم المكتب الرئاسي للتحقيق في قضية نائب عمدة سابق

داهمت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، المكتب الرئاسي؛ للتحقيق في قضية نائب عمدة سابق يواجه تهم الرشوة.

وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سول الشرقية - حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إن مداهمة المكتب الرئاسي بدأت في الساعة 11:30 (صباح اليوم) بعد الحصول على أمر قضائي من محكمة.

ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى الحصول على أدلة في قضية "يو جيه-سو"، نائب عمدة بوسان السابق الذي تم اعتقاله بتهمة الرشوة.

وكان "يو" - البالغ من العمر 55 عاما - تحت مراقبة فريق تفتيش خاص للمكتب الرئاسي على خلفية مزاعم بتلقيه رشاوى من الشركات عندما شغل منصب المدير العام لهيئة الخدمات المالية في عام 2017. إلا أن "يو" تجنب العقاب لسبب غير معروف وأصبح نائب عمدة بوسان المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في عام 2018.

ويبدو أن المداهمة تستهدف "جو كوك"، السكرتير الرئاسي السابق للشؤون المدنية ووزير العدل السابق، الذي يخضع لتحقيق منفصل من قبل النيابة العامة بسبب مزاعم متعلقة بالأسرة.

وتحقق النيابة العامة في المزاعم بأن "جو كوك" وغيره من مسؤولي المكتب الرئاسي السابقين قد يكونوا وراء النهاية المفاجئة للتفتيش على "يو".

وفي فبراير، قدم مفتش خاص سابق عريضة إلى النيابة العامة ضد "جو"، مدعيا بأن المراقبة توقفت فجأة على الرغم من ارتكاب مخالفات مزعومة من قبل "يو".