استئناف محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين بينهم رئيسا وزراء بتهمة الفساد المالي

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استأنفت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد.

ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات.

وقال القاضي - في افتتاح جلسة المحاكمة العلنية - إنه تم دمج ثلاثة ملفات في قضية واحدة، فيما اعتبرت هيئة الدفاع أن الجانب المادي لإجراء المحاكمة غير متوفر.

يذكر أن أويحيى وسلال وأغلب المتهمين يقضون حاليا فترة الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ شهر يونيو الماضي.