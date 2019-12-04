الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية تؤكد أهمية بند الدفاع المشترك في اتفاقية الناتو

أكدت أورزولا فون دير لاين، الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أهمية البند الخامس في اتفاقية حلف شمال الأطلسي (ناتو) والخاصة بالدفاع المشترك.

وقالت السياسية الألمانية المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في بروكسل مساء اليوم الأربعاء:" الناتو، سيظل دائما البند الخامس الخاص بالدفاع المشترك".

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أن الناتو هو أقوى حلف دفاعي في العالم.

في الوقت نفسه، أعربت فون دير لاين عن قناعتها بأن الاتحاد الأوروبي وليس الناتو، يجب أن تتوافر لديه القدرة على التحرك في بعض القطاعات، وطالبت الاتحاد الأوروبي بأن يعمل على ذلك مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد من واجبات المفوضية الجديدة تحت قيادتها.

يشار إلى أن العاصمة البريطانية لندن تستقبل منذ أمس الثلاثاء قمة لزعماء دول الناتو(29 دولة) بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس الحلف، وأكد زعماء الحلف في البيان الختامي للقمة أهمية البند الخامس في اتفاقية التأسيس والخاص بالدفاع المشترك.

غير أن هناك حالة من الانزعاج الشديد داخل الحلف بعدما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بضعة أسابيع بأنه "ميت دماغيا".