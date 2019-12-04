الداخلية التركية: ترحيل 59 «إرهابيا أجنبيا» منذ 11 نوفمبر

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أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأربعاء ترحيل 59 من "الإرهابيين الأجانب" إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن نائب وزير الداخلية المتحدث باسم الوزارة إسماعيل جاتاكلي القول إن "تركيا ستعمل على ترحيل جميع الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، وأنه ليس لديها أي تردد في هذا الصدد".

وأضاف :"تم ترحيل 59 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب منذ 11 نوفمبر ولغاية اليوم، 26 منهم إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، و33 إلى بلدان أخرى".

وأكد أن "هناك 12 إرهابيا استُكملت إجراءاتهم لترحيلهم قريبا".

ولم يوضح المتحدث عدد المنتمين من بينهم لتنظيم داعش.

وقال في مؤتمره الصحفي الشهري :"الجميع سيعودون لدولهم. تركيا ليست سجنا مفتوحا ولا فندقا لأحد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الشهر الماضي أن لدى بلاده 1149 من عناصر داعش في سجونها.

وذكرت وكالة "الأناضول" مؤخرا أن هناك 944 مقاتلا أجنبيا من 36 دولة في مراكز اعتقال بتركيا بانتظار الترحيل.