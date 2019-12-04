وصول مبيعات يوم «اثنين الإنترنت» إلى 4ر9 مليار دولار

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الثلاثاء، وصول مبيعات يوم التسوق السنوي عبر الإنترنت المعروف باسم "اثنين الإنترنت" (الاثنين الإلكتروني) إلى 4ر9 مليار دولار بزيادة نسبتها 7ر19% عن اليوم نفسه من العام الماضي.

وذكرت شركة أدوبي أنالاتيكس التي تتابع مبيعات الإنترنت في 80 من أكبر 100 موقع تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة أن المستهلكين أنفقوا في التسوق عبر الإنترنت 11 مليون دولار كل دقيقة أمس، في حين زادت المبيعات عبر الهواتف الذكية أمس عن 3 مليارات دولار لأول مرة منذ انطلاق يوم التسوق "اثنين الإنترنت".

وأشارت شركة أدوبي أن المتسوقين اشتروا أمس منتجات أغلى سعرا مقارنة بالعام الماضي، حيث زادت قيمة فاتورة مشتريات كل مستهلك عبر الإنترنت في الولايات المتحدة أمس بنسبة 6% عن العام الماضي.

وكانت لعبة الأطفال "فورزن 2" وعرائس "إل.أو.إل سربرايز" على رأس المنتجات التي تم شراؤها عبر الإنترنت أمس.

وزاد متوسط مبيعات الإنترنت لمتاجر التجزئة التي تزيد إيراداتها السنوية عن مليار دولار، بنسبة 540% سنويا أول أمس، بحسب شركة أدوبي. في حين زادت مبيعات المتاجر التي تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون دولار بنسبة 337% أمس.

من ناحيتها ذكرت شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية أن "اثنين الإنترنت" أمس سجل أكبر مبيعات يومية في تاريخها، من حيث عدد طلبات الشراء التي تلقتها من مختلف أنحاء العالم.