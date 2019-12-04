بابا الفاتيكان في رسالة لقمة الأمم المتحدة حول المناخ: نواجه أحد تحديات التحضر

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأربعاء في رسالة لقمة الأمم المتحدة حول المناخ المنعقدة في مدريد إن العالم يواجه "أحد تحديات التحضر"، في المحاولة العالمية للتخفيف من تغير المناخ.

وقال البابا أرجنتيني المولد، وهو أحد رواد حملة المناخ، "إننا نواجه أحد تحديات التحضر من أجل الصالح العام وتغيير المنظور".

وأضاف البابا في الرسالة: "لا تزال هناك نافذة للفرص، لكن يجب ألا نسمح لها بالإغلاق. نحتاج إلى الاستفادة من هذه المناسبة من خلال إجراءاتنا المسؤولة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والتعليمية، مع العلم جيدا بمدى ترابط تصرفاتنا".

وفي إشارة إلى حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، أشار البابا إلى الطريقة التي "يبدي بها شباب اليوم حساسية عالية تجاه المشكلات المعقدة التي تنشأ عن حالة الطوارئ (المناخية) هذه".

وقال البابا في ختام رسالته: "يجب ألا نضع العبء على كاهل الأجيال القادمة لتتحمل المشكلات التي تسببت بها الأجيال السابقة.