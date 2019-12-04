وزير الداخلية الألماني: تهديد الإرهاب اليميني والإسلامي لا يزال «مرتفعا للغاية»

صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأن مستوى التهديد الذي يمثله كل من الإرهاب اليميني المتطرف والإسلامي لا يزال "مرتفعا للغاية".

جاءت هذه التصريحات لزيهوفر عند وصوله إلى مدينة لوبيك مساء اليوم الأربعاء للمشاركة في مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية.

وبدأ المؤتمر بالتأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة للولايات الألمانية لمكافحة اليمين المتطرف ومعاداة السامية.

وأضاف زيهوفر أن هناك توافقا واسع النطاق بين الحكومة الاتحادية والولايات حول الإجراءات اللازمة لهذه المكافحة،مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الإجراءات تم البدء فيها بالفعل.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام ويبحث عدة قضايا من بينها تعزيز التعاون بين أجهزة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).

وجاءت تصريحات زيهوفر على خلفية اغتيال رئيس سلطة مدينة كاسل، فالتر لوبكه، والهجوم على المعبد اليهودي في مدينة هاله، وتابع الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" أستطيع فقط أن أنصح الجميع بأن نأخذ مستوى التهديد مأخذ الجد للغاية".

وسيبحث الوزراء في مؤتمرهم أيضا العنف في ملاعب كرة القدم وتمديد وقف الترحيل إلى سوريا.

من جانبه، قال هانز-يوأخيم جروته، وزير داخلية ولاية شلزفيج-هولشتاين، ورئيس المؤتمر" نعتزم تبادل الآراء والتشاور حول خبرات كل ولاية والتوصل بعد ذلك إلى حل مشترك".