«التصديري للكيماويات» مبادرة المركزي لدعم الصناعة سترفع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي

رحب رئيس المجلس التصديري للكيماويات خالد أبوالمكارم، بمبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه قرار صائب وجرئ وانتظره القطاع الصناعي منذ فترة طويلة، وأكد توقعه أن المبادرة ستعمل على رفع نسبة معدل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الاجمالي من 17.5% الى أكثر من 30% بنهاية 2020.

وقال رئيس المجلس -خلال اجتماع المجلس التصديري للكيماويات مساء اليوم الأربعاء- إن المبادرة تشمل 10% فائدة على القروض متناقصة ستشجع على جذب وضخ استثمارات أجنبية جديدة وتحويل وجهتها إلى مصر حيث المستثمر الأجنبي يضخ فقط 50% من رأسمال ويقوم بالحصول على الجزء الباقي كقروض من البنوك.

وأضاف أنه فيما يتعلق بصادرات القطاع خلال الفترة "يناير- أكتوبر"، انخفضت صادرات القطاع بنحو 10 % لتسجل ما قيمته 4.363 مليار دولار مقابل 3.839 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعا الانخفاض لتراجع عدد من القطاعات لتراكم المديونيات لدى الشركات، وتأخر صرف دعم الصادرات، وتذبذب أسعار بعض المنتجات عالميا فضلا عن التغيرات في اسعار العملة لبعض الدول المصدرة.

وتابع أنه بالرغم من تراجع صادرات القطاع إلا أنه يستحوذ على 22% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وأن صادرات "منتجات اللدائن البلاستيك" خلال 10 شهور من العام الحالي بنحو 4% لتسجل ما قيمته 1.571 مليار دولار مقابل 1.509 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي كما زادت صادرت " المنتجات الزجاجية" بنحو 5% لتبلغ ما قيمه 153.80 مليون دولار مقارنة بنحو 130.03 مليون دولار ، كما زادت صادرات "الأحبار والدهانات " بنحو 20% لتبلغ ما قيمته 146.47 مليون دولار مقارنة بنحو 109.39 مليون دولار ، وسجلت صادرات" الخلايا الجافة والبطاريات"ارتفاعا بلغ 17% لتبلغ ما قيمه نحو 15.89مليون دولار مقارنة بنحو 9.81 مليون دولار.

ولفت أبوالمكارم إلى تراجع صادرات "منتجات الأسمدة" بنحو 1% لتبلغ ما قيمته 1.116 مليار دولار مقارنة بنحو 1.132 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت صادرات "المنتجات الورقية والكرتون" بنحو 12% لتسجل نحو 436.83 مليون دولار مقارنة بنحو 497.09 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت صادرات " الكيماويات غير العضوية" انخفاضا بنحو 19% لتبلغ ما قيمته 345.98 مليون دولار مقارنة بنحو 285.53 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصر من "المنظفات" تراجعت بنحو 21% لتسجل ما قيمته 191.14 مليون دولار مقارنة بنحو 241.74 مليون دولار، وانخفضت صادرات" الكيماويات المتنوعة" بنحو 40% لتبلغ ماقيمته 140.37 مليون دولار مقارنة بنحو 232.46 مليون دولار، كما تراجعت صادرات "الكيماويات العضوية" بنحو 65% لتسجل نحو 129.67 مليون دولار مقابل 366.44 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد أن صادرات مصر من "الفحم الحجري والمواد القارية والشموع المعدنية" سجلت تراجعا بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 95.27 مليون دولار مقارنة بنحو 100.38 مليون دولار، كما تراجعت صادرات" المواد اللاصقة" بنحو 56% لتبلغ ماقيمته 20.56 مليون دولار مقابل 46.85 مليون دولار، وانخفضت صادرات" خامات الأفلام " بنحو 55% لتسجل ماقيمته 3 آلاف دولار مقارنة بنحو 7 آلاف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.