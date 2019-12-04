الإعلام الأمني العراقي: اعتقال نائب البغدادي في كركوك

رجل ملتح في هيئة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي يتحدث في صورة من لقطة فيديو التقطت من مقطع مصور في 29 أبريل 2019. صورة من تلفزيون رويترز.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابي كان نائباً لزعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان: "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك ، القاء القبض على الإرهابي، الملقب ابو خلدون، داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار"،بحس وكالة الأنباء العراقية(واع).

وأوضحت الخلية أنه "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد ، حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب، المقبور ابو بكر البغدادي، وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن، في نهاية شهر أكتوبر الماضي أن قوة أمريكية قتلت البغدادي رفقة عدد من مساعديه في سورية.