مدرب الشارقة يكشف عن غيابات الفريق قبل مواجهة العين في كأس الخليج العربي

كشف عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة ،عن عدد من الغيابات في صفوف فريقه قبل لقاء الفريق مع العين بعد غد الجمعة في دور الثمانية ببطولة كأس المحترفين الاماراتي.

وقال العنبري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء للحديث عن المباراة "نفقد مجموعة من اللاعبين للإصابة وهم مهاجم الفريق ريكاردو جوميز وماركو ميلوني إضافة لسيف راشد، والحسن صالح العائد من مشاركة مع المنتخب الوطني وإيجور يعاني من إصابة طفيفة ولم يتدرب اليوم وسننظر في إمكانية مشاركته في التدريبات غدا الخميس".

وعبر العنبري عن ارتياحه لفترة التوقف الخاصة بالدوري واستفادته منها، حيث قال" فترة الراحة كانت مفيدة رغم إيقاع الفريق الجيد قبل توقف الدوري".

وعن رؤيته للبطولة، قال "أنظر لمنافسات الكأس بعين ولبطولة الدوري بالعين الأخرى والبرنامج المضغوط للمباريات يحتم علينا تجهيز كل اللاعبين".

وأوضح مدرب الشارقة: "الاستعدادات جيدة ونتمنى تقديم مستوى طيب مع فريق العين، وهو فريق كبير ومواجهته بحضور أغلب لاعبيه وعلى ملعبه ليست بالأمر السهل".