مدرب من متحدي الإعاقة يدرب كرة القدم باحتراف

بدلا من الصراخ باللاعبين موجها تعليماته كأي مدرب تقليدي يقوم البريطاني، "بنلامبرد"، بالتواصل مع لاعبيه بلغة الإشارة التي أبدت نجاحا فائقا.

وبحسب "فرانس 24" يستعد "بنلامبرد" المدرب بنادي برنتفورد ذى الـ34 الخميس القادم، لنيل جائزة المدرب الملهم والمحفز، نظرا لدوره البارز والمشجع للجميع من حوله.

يذكر أن الفريق بقيادة لامبرد نال لقب "الديفليكس" ببطولة أستراليا عام 2005.

ويقول لامبارد إن حلمه أن يكون مدربا يوما بأكبر الأندية أو الأكاديميات البريطانية ليكون قدوة للجميع، وليفكر أي شخص متحدي للإعاقة بأنه لمذا لا يكون هو ناجح أيضا إذا كان أحد متحدي للإعاقة فعلها من قبله.

ويضيف لامبارد الذي يدرب فرق الناشئين أنه لا يوجد صعوبة لديه في تدريبهم عن الكبار، فمنذ كسر حاجز الإعاقة أصبح تدريب مختلف الفئات العمرية سواء عنده.

ويكمل لامبرد والد طفلين إن مفهوم عدم قدرة الصم علي قيادة الفرق هو مفهوم خاطئ مضيفا أن كثير من الناس يظنون ذلك مستحيلا، ولكن حينما يلتقون به ويتحدثون معه بعض الوقت يتيقنون كم هذا ممكنا وطبيعيا.

ويقول لامبرد أن مشكلة الصمم هى مشكلة تواصل شبيهة، بما يواجهه أحد المدربين المحترفين من غير الناطقين بالإنجليزية، ولكن فى النهاية يستطيع المدرب إيجاد وسيلة تواصل مناسبة يفهمها هو وفريقه.

وعن تدريبه لكرة قدم الصم بجانب التدريب الروتيني له يقول لامبرد أن رياضة كرة القدم لا تشكل تحديا أمام الصم فهى تعتمد علي الرؤية بشكل كبير، وأن الشخص الأصم لديه الفرصة الأفضل للتركيز دون ضوضاء، وتحديد تكتيكات اللعب للفريق الآخر بذهن صافي.

ويقول "جيمي تومبكينس"، مدير هيئة تعزيز الثقة بنادي "برنت فورد"، إن ما يفعله لامبرد هو أمر واقعى وطبيعي للغاية، وإنه لا يوجد ما يدعو للدهشة كونه مدربا طالما هو قادر على إيصال تعليماته للفريق ودعمه وتطويره باستمرار.

وفي رأي لامبرد أمريكا هى أفضل دولة تعني بقضايا التوعية من أجل ذوي الإعاقات السمعية، مشيرا لنيل المدرب الأمريكي الأصم "دريك كولمن" للسوبر بول مع فريق سيهوكس.

ويضيف لامبارد أنه يرفع القبعة لأمريكا ويتمنى أن تحذو بريطانيا حذوها لأن قضايا الصم هى أمر مهم، حسب قوله.

واقفا بين فريقه يُعطي لامبارد تعليماته عبر أداء حركة بالكرة فيعلم فريقه أنه يأمرهم بشيء معين، وحينما يوافق علي أداء أحدهم أو يرحب به فهو يعطي إشارة الإبهام ليعلم فريقه أن الأمر يسير بنحو جيد.

ويقول "كوبا زيجمنت"، أحد أعضاء الفريق "لم أكن لأتعلم لغة الإشارة ولو بـ100 عام، ولكننا نجد طرقا مختلفة للتواصل مع مدربنا الجديد الذي نتعلم منه أشياء جديدة دائما".

ويقول لامبرد إن النجاح يتلخص بوجهة نظره في أن يكون المرأ إيجابيا، مضيفا "أمنيتي أن أبعث برسالة للجميع أن الصم بإمكانهم فعل أشياء كثيرة وأنا مثال على ذلك".