أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ستادات القابضة لإدارة "وحدة الأهلي الأقتصادية" رؤية 2045 والتي تضم أربعة مشروعات رياضية خدمية وأستثمارية.

ويعد المشروع الأول تحويل ستاد السلام ليكون ملعب الأهلي بموجب حق انتفاع لمدة خمسة وعشرون عامًا، والثاني يحصل النادي الأهلي على حقوق نادي طيبه بالأقصر بموجب حق انتفاع لمدة 25 عامًا، والثالث يحصل النادي الأهلي أيضًا على مجمع حمامات السباحة التابع للتربيه والتعليم حق انتفاع لمدة 25 عامًا، والرابع إسناد إدارة قناة الأهلي إلى شركة ستادات، بالإضافة إلى حصول الشركة ذاتها على الحقوق التسويقية لأسوار النادي.

جاءت مراسم توقيع مذكرة التفاهم خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى بالنادي مساء اليوم الخميس في ملعب التتش بحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي للشركة والعديد من قيادات الشركة.

وأشار الخطيب في كلمته "هذا المشروع بدأ دراسته منذ ثلاثة أشهر وبالتعاون مع المتخصصين في مجال التسويق والذين أفاضوا في بحث الأمر من كافة الجوانب في الحاضر والمستقبل، وبذات الأهتمام تم تكليف كوكبه من رجال القانون بالدراسة التي تضمن حقوق الأهلي".

وأضاف "عقب الدراسة التي جرت للمشروع والعديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية، تم عرض الأمر بالكامل على مجلس الادارة في اجتماعه الذي انتهى قبل قليل، ووافق بالإجماع خاصة أن وحدة الأهلي الاقتصادية التي تشمل رؤية مستقبلية للأهلي حتى 2045 تحقق العديد من الفوائد للنادي وفرقه الرياضيه وأعضائه وجماهيره".

وتابع الخطيب "أنجزنا 80% من برنامج عائلة الأهلي وتلك الشراكة مع شركة ستادات تحقق مكسبا رياضيا وتجاريا بالإضافة إلى وجود خدمة لجماهير النادي والتخفيف عليهم بتوفير مكان للجمهور الذي يعاني من متابعة الفريق في ملاعب خارج القاهرة على أن يتم تفعيل مذكرة التفاهم إلى عقود خلال الأيام المقبلة، فالشراكة سوف تحقق فوائد كثيرة للمجتمع والبئية المحيطة".

من جانبه، قال محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة ستادات "فكرة ستاد السلام هى فكرة جديدة وأولية لحين تحقيق الحلم الأكبر للجماهير بوجود استاد عالمى للقلعة الحمراء وبناء عليه سيكون ستاد السلام هو ملعب الأهلى طوال السنوات المقبلة لحين بناء الأهلى لملعبه الخاص، وفى غضون شهور شهور قليلة جديدة سيتم افتتاح فرع جديد للنادى الأهلى فى الصعيد".

واستعرض محمد كامل تصورا كاملا للمشروع ومزاياه في كل الاتجاهات سواء للنادي أو لشركة ستادات التي تقوم بإدارة واستثمار المشروع.

ولخص أيضا فوائد المشروع على النحو التالي..

1- يحصل الأهلي على عائد مالي لا يقل عن 55 مليون جنيه سنويًا.

2- وجود ملعب دائم لمباريات الفريق الأول لكرة القدم يخفض تكاليف ميزانية التشغيل للفريق والمتمثلة في إيجارات الملعب للمباريات الرسمية والودية – تكاليف صيانة ملاعب التدريب – تكاليف الانتقالات إلى الملاعب خارج القاهرة.

3- زيادة الخدمات المقدمة إلى شركاء الأهلي من الوكالات التسويقية والشركات الراعية وخفض تكاليف تفعيل وتشغيل العقود التسويقية والتجارية.

4- زيادة أعداد المشاركين في أكاديميات النادي في كل فروعه بالقاهرة أو الصعيد.

5- تمكين النادي من تقديم خدمات ومشروعات جديدة(عضوية محددة المدة الزمنية – حقوق التسمية – تذاكر موسمية – خدمات جلوس الاعضاء).

6- فتح الطريق أمام تطبيق فكرة إنشاء أندية جديدة بالمحافظات الكبرى دون تحمل أي تكاليف استثمارية.

7- تخفيف التكدس في بعض فروع النادي من خلال نقل بعض الفرق الرياضية للتدريب والمباريات إلى المقرات التابعة لوحدة الأهلي الاقتصادية، خاصة أنه شركة ستادات ستقوم بتوفير ملعبين للتدريب بجوار الملعب الرئيسي للتدريبات ولاستضافة مباريات فرق الناشئين (ملاعب كرة القدم إلى ستاد السلام – السباحة الى صالة الجيزة) وإنشاء استراحة للناشئين.

8- تطوير قناة الأهلي الفضائية دون تحمل أي أعباء لاسيما فيما يخص المحتوى المنتج (مثل شراء الملخصات) مع استمرار الاحتفاظ بالحد الأدنى المضمون والذي لن يقل عن 20 مليون جنيه.