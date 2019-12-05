عميدة إعلام القاهرة: تطوير لوائح تدريب الطلاب على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا

أكدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الدراسات الإعلامية تشهد تطورا متلاحقا يدعو كليات ومعاهد الإعلام لتطوير مناهجها وإدخال التكنولوجيا فى برامجها.

وأشارت خلال كلمتها في فاعليات اجتماع لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن هناك مزيدا من التحولات فى صناعة ومهنة الإعلام، لافتة إلى أن الأعوام القادمة ستشهد تعمق الذكاء الاصطناعى في العمل الإعلامي.

وأضاف أن هناك تعاون بين كليات الإعلام لتطوير لوائح التدريب على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وأن الإعلام الأكاديمي يتجاوب مع التطورات المعاصرة التي يشهدها الإعلام، وأن تطور تكنولوجيا الاتصال ينعكس على المناهج التعليمية.