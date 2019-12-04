محافظ كفرالشيخ يتابع جهود الطب البيطري في تحصين الدواجن

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنشطة جهود إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2019، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، وكيل الطب البيطري، والدكتورة كاميليا عوض الله، مدير إدارة الدواجن، والدكتور خالد البرعى، مدير عام الوقاية.

وبلغ إجمالي الطيور المعالجة 6760 طائر، وبلغ إجمالي الطيور المحصنة ضد الأمراض الوبائية 38800 طائر، كما تم التحصين ضد انفلونزا الطيور سواء بأجر أو بؤر أو حضانات بإجمالي 12640 طائر، كما تم استخراج 6 تصاريح لنقل الطيور، حيث تم زيارة 150 منزل، فضلًا عن تطهير 11 سوقًا، وتطهير 18 رياشات، بالإضافة إلى عمل 5 ندوات إرشادية.

وقدم محافظ كفرالشيخ، الشكر للدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، وكيل الوزارة البيطري، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.