مصر تحصد جائزتين في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف

حصدت مصر جائزتين في مسابقة الكويت الدولية الـ 11 لأبحاث الوقف والتي تقام تحت رعاية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

وقال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء ، إن (امانة الأوقاف) حريصة على توجيه المفكرين والباحثين إلى التطرق للموضوعات الحديثة والمعاصرة الوقفية التي تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة لقلة ما كتب حولها ولما تمتاز به من جدة وأهمية من خلال المسابقة التي تعد احدى مشروعات الدولة المنسقة الـ 16 التي تقوم بها الأمانة.

وأوضح أن موضوعات مسابقة الكويت الدولية الـ 11 الحالية جاءت لتعبر عن هذا التوجه من خلال طرح موضوعين على قدر كبير من الأهمية ، مشيرا إلى الموضوع الأول المراد الكتابة فيه هو "الوقف ودوره في حفظ الاستثمارات للأجيال القادمة" فيما يتناول الموضوع الثاني "دور المؤسسات الوقفية (الحكومية-الأهلية) في الاغاثة".

وأوضح أن نتائج المسابقة جاءت على النحو التالي ، للموضوع الأول حصل على المركز الأول الدكتور رجب أحمد من مصر وحصل على جائزة بمبلغ ستة آلاف دولار أمريكي .

وحسب الجلاهمة ، جاء في المركز الثاني الدكتور علي اسماعيل من مصر وحصل على جائزة بمبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي ، فيما جاء بالمركز الثالث أحمد مبارك من مملكة البحرين وحصل على جائزة بمبلغ أربعة آلاف دولار أمريكي.

ولفت إلى أنه بخصوص الموضوع الثاني فقد تم حجب الجائزة للمركز الأول والثالث لعدم حصول أي بحث على النسبة المؤهلة للتنافس عليها وفقا للائحة المسابقة ، فيما حصل على المركز الثاني الدكتور عبد القادر بن عزوز من الجزائر وحصل على جائزة قيمتها خمسة آلاف دولار أمريكي.