السنيورة: عدم إجراء عون للاستشارات النيابية خرق فاضح للدستور

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، إن «عدم إجراء الرئيس اللبناني ميشال عون، للاستشارات النيابية حتى الآن يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها الدولة»، بحسب ذكره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن «عون» ينبغي عليه احترام الدستور بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما جرت العادة، مردفًا: «الدستور لا ينص على وقت محدد لإجرائها، لكن لم يسبق في أي حال منذ اتفاق الطائف حتى الآن أن تأخر الرئيس في الاستشارات النيابية أكثر من أسبوع»، وفقًا لقوله.

واعتبر ما قام به الرئيس اللبناني خرقًا فاضحًا للدستور وتعدٍ على صلاحيات الرئيس المكلف ومجلس النواب، متسائلًا: «كيف وقد انقضى أكثر من 30 يومًا بتقديم الحريري استقالته ولم يتم إجرائها».

وأوضح أن الدولة «بحاجة للتأكيد على احترام الدستور والعودة إلى الأسس التي قام عليها لبنان واجتمع حوله اللبنانيون كما جرى إقراره في اتفاق الطائف»، متابعًا: «مخالفات واضحة وصريحة، ليس هناك تراجع عن الأمر ويجب أن يتم بالرغم من الظروف الصعبة».

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، قدم على إثرها «الحريري» استقالة الحكومة.