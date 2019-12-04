نشر صورة لزعيم كوريا الشمالية وهو يمتطي حصانا أبيض في جبل بايكتو







قبل اجتماع مهم للحزب الحاكم الكوري الشمالي، امتطى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون مرة أخرى حصانا أبيض، فوق أعلى جبل في البلاد من أجل التقاط صورة مثالية له.

وللمرة الثانية منذ شهرين، تم نشر صور كيم "وهو يستقل فرسا عبر منطقة جبل مايكتو الواسعة إلى جانب كبار ضباطه"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأربعاء.

وتم نشر صور كيم وهو يستقل الفرس عبر جبل "بايكتو" الذي تغطى الثلوج قمته، ويقع على الحدود مع الصين، لكن من غير المؤكد التاريخ الذي تم فيه التقاط الصور.

وشوهدت ري سول جو، زوجة كيم، أيضا على ظهر فرس في الصور.

ونشرت الصور مع بيان من وكالة الأنباء المركزية الكورية، يعلن عن اجتماع للجنة المركزية لحزب العمال الكوري في النصف الثاني من ديسمبر الجاري.

وأضافت الوكالة أنه سيتم استغلال الاجتماع لـ"بحث واتخاذ قرار بشأن قضايا حاسمة، بما يتماشى مع مقتضيات تطوير الثورة الكورية والوضع المتغير في الداخل والخارج".

ويتكهن المحللون في كوريا الجنوبية أن الاجتماع الحزبي يُعقد لبحث تغيير محتمل في المسار في المفاوضات النووية المتعثرة مع الولايات المتحدة.

وكان نائب وزير الشؤون الخارجية لبيونج يانج قد ذكر أمس الثلاثاء أن نهاية العام يمثل نهاية مهلة حددتها البلاد للولايات المتحدة لتقديم تنازلات للدولة النووية.

وقال ري تاي سونج في تهديد مباشر"الأمر متروك بشكل كامل للولايات المتحدة بشأن هدية الكريسماس التي ستختارها".