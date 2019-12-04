الصين تدعو المجتمع الدولي لدعم حوار سياسي شامل في العراق







دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" المجتمع الدولي إلى دعم الحوار السياسي الشامل وعملية المصالحة الوطنية في العراق.

وقال تاو – في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول العراق نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء- "يتعين علينا تقديم الدعم القوي للحوار السياسي الشامل وعملية المصالحة الوطنية في العراق. في ظل الظروف الراهنة، يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا أكبر للحفاظ على دعم جهود العراق نحو المصالحة الشاملة والتعايش المتناغم، ودعم كل الأطراف في العراق، والعمل انطلاقا من المصالح والاحتياجات الأساسية للشعب العراقي، والانخراط في حوار سلمي وجاد".

وأضاف تاو أن "الصين ترحب بالعلاقات بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة كردستان الإقليمية وتتطلع إلى أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق حول توزيع عوائد النفط والترتيبات الأمنية في أسرع وقت ممكن"، مردفا: "الصين ترحب بالدور البناء لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق في هذا السياق".