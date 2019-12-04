«فايق» يعلن تسلم فلسطين رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان

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أعلن محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تولي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى فلسطين رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد فايق خلال كلمة له فى اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة تكاتف الجميع نحو الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى.

وأضاف أن الشبكة اهتمت بالقضية الفلسطينية منذ قيامها وجعلتها موضوعا دائما وأنها أقامت عدة ندوات ومؤتمرات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وكانت دائما على جدول أعمالها باعتبارها تتعلق بحقوق الإنسان.

وذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتخذتا العديد من الإجراءات المتعارضة مع حقوق الإنسان والأعراف الدولية، مضيفا أن اجتماع الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خصص مشروع جلسة خاصة لمناقشة سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية.