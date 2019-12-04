 مسؤول كردي: مليون نازح من نينوي في إقليم كردستان - بوابة الشروق
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مسؤول كردي: مليون نازح من نينوي في إقليم كردستان

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 10:33 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 10:33 ص

كشف نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قوباد طالباني اليوم الأربعاء النقاب عن أن قرابة مليون نازح من محافظة نينوي يتواجدون في الإقليم.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن طالباني - في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار والإعمار في محافظة نينوي المنعقد في العاصمة اربيل - قوله "إن إقليم كردستان يمكن أن يصبح بوابة هامة لإعمار محافظة نينوي".

وأضاف أنه "ينبغي للحكومة الاتحادية إيلاء اهتمام أكثر ب‍نينوي".. مشيرا إلى أن النزوح رفع معدل النسبة السكانية في الإقليم إلى 30% وهذا أثر على الموارد الاقتصادية هناك.

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