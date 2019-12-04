المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي

تمكنت القوات الأمنية المغربية من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي مكونة من 4 عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و39 سنة.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية "ماب" اليوم الأربعاء، بأن هذه العملية التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المغرب وإسبانيا أسفرت عن إيقاف 3 عناصر ينشطون بفرخانة وبني نصار (نواحي الناضور)، موضحة أن التحريات الأولية أكدت أن أعضاء هذه الخلية انخرطوا في حملات تروج وتشيد بأعماله الدموية بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضية انتقاما لمقتل أبو بكر البغدادي الخليفة المزعوم للتنظيم.

وأوضحت الوكالة أن التحريات أظهرت أن عناصر هذه الخلية كانوا يعقدون اجتماعات لتتبع الأوضاع الراهنة بالساحة السورية - العراقية، وكذلك التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية؛ استجابة للدعوات المتكررة لقادة التنظيم الإرهابي التي تستهدف مختلف دول العالم.