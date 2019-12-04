زعيم شباب الحزب الاشتراكي في ألمانيا يحذر حزبه من الخروج المتعجل من الحكومة

حذر زعيم رابطة الشباب داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي حزبه من التعجل في الخروج من الائتلاف الحكومي مع التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال كيفين كونرت في تصريح لصحيفة "راينيشه بوست" نشرته اليوم الأربعاء: "من يغادر ائتلافا يتخلى عن جزء من السيطرة، هذه حقيقة موضوعية تماما".

ورأى كونرت أن على مندوبي حزبه الاشتراكي الديمقراطي مراعاة ذلك أثناء المؤتمر الحزبي المقرر مطلع الأسبوع المقبل في برلين، لدى صياغة مطالبهم التي سيوجهونها للائتلاف الحاكم.

يشار إلى أن كونرت من أكثر داعمي خروج حزبه من الائتلاف الحكومي، وأنه يعتزم الترشح خلال المؤتمر لتولي منصب نائب رئيس الحزب.

ورفض كونرت التهمة الموجهة لحزبه الاشتراكي الديمقراطي بأنه يريد إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المبرم بينه وبين التحالف المسيحي الديمقراطي، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم، قائلا: "لم يطالب أحد بذلك"، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن بندا خاصا بمراجعة الاتفاق بعد انقضاء نصف الفترة، والاتفاق على مشاريع جديدة بين طرفي الائتلاف، إذا تغيرت الظروف الأساسية، وقال: "نستند إلى هذه البند".

وشدد القيادي الشاب على أن كلا من نوربرت فالتر بوريانس و ساسكيا ايسكن، اللذين تم تسميتهما لرئاسة الحزب، قد انتخبا من أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وحماية المناخ بقوة.