اللجنة الأولمبية الدولية تعلن الموعد الجديد لمنافسات الماراثون والمشي في طوكيو 2020

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماعها في لوزان اليوم الأربعاء أن موعد منافسات الماراثون والمشي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية (طوكيو 2020) قد تغير، لتقام خلال آخر أربعة أيام من الفترة التي تقام خلالها الدورة.

وأوضحت اللجنة أن السباقات الخمسة في منافسات الماراثون والمشي، التي كانت قد أثارت جدلا عند إعلان قرار نقلها من طوكيو إلى سابورو، ستقام بين السادس والتاسع من أغسطس 2020، وأن ماراثون الرجال سيقام في الموعد المحدد مسبقا وهو يوم الأحد الأخير خلال فترة الدورة.

وكانت هذه المنافسات التي تقام في الطرق، قد تقرر نقلها من طوكيو إلى سابورو، رغم اعتراض المسؤولين في طوكيو، نظرا للمخاوف المتعلقة بدرجات الحرارة العالية في العاصمة اليابانية خلال الصيف، حيث تشهد مدينة سابورو الواقعة في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، درجات حرارة أكثر اعتدالا.

وجاء قرار تعديل المواعيد اليوم من أجل تسهيل عملية السفر والاستعداد، حيث تبعد سابورو نحو 800 كيلومتر عن طوكيو.

وجرى تغيير موعد ماراثون السيدات ليقام في الثامن من أغسطس بدلا من الثاني من الشهر نفسه، بينما يقام سباق المشي 20 كيلومترا للرجال في السادس من أغسطس بدلا 31 يوليو.

واتخذ قرار التغييرات بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة المنظمة للأولمبياد.