 رئيس وزراء بريطانيا يصف اجتماعه بترامب بـ«الجيد جدا» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء بريطانيا يصف اجتماعه بترامب بـ«الجيد جدا»

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 12:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 12:58 م

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان "جيدا جدا"، وتناول مستقبل حلف الناتو والأزمة السورية وقضايا أمنية أخرى.

وأكد جونسون - حسبما ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية اليوم الأربعاء - أنه لم يتجنب التصوير بصحبة ترامب كما يتردد، لافتا إلى أنه سيتم تصويره مع كل فرد من قادة الناتو خلال القمة.

من جانبه ، أكد ترامب - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أنه استمتع باجتماعه الليلة الماضية بجونسون بمقر الحكومة البريطانية.

وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، قمة حلف الناتو التى تعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، 3 و4 ديسمبر الجاري، تزامنا مع ذكرى مرور 70 عاما على تأسيس التحالف الذي تم تدشينه في 4 أبريل 1949.


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