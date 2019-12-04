محمد إيهاب يعلن اعتزاله مجددا بعد ضياع حلم أولمبياد طوكيو

أعلن محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، اعتزال اللعب بعد القرار الصادم من المحكمة الرياضية الدولية، برفض الطعن المقدم من قبل الاتحاد الوطني للعبة، ضد قرار الإيقاف الصادر بحقه بسبب قضية المنشطات.

وكتب محمد إيهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله الذي أعطانا الكثير وأخذ منا القليل ولا نقول إلا ما يرضيه عنا ونعوذ به أن نكون من القانطين له الحمد حتى نلقاه.. رساله شكر لكل من سعى إخراجنا من أزمتنا فقدر الله وما شاء فعل».؟

وأضاف: «فعلت كل ما بوسعي وتمسكت بالأمل وتمنيت أن تكون النهاية بالحلم الذي وعدتكم به ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، وقد تم اليوم تأكيد قرار إيقاف مصر وخروجها من السباق الأوليمبي».

وتابع: «وبقلب مطمئن لقدر الله قررت اعتزال رياضة رفع الأثقال بعد أن أكرمني الله متوجاً فى جميع البطولات الدولية حاصلاً على كل الألقاب التى سعيت لها محطماً كل الأرقام التي سبقتنى من العرب وإفرقيا وتضامن إسلامي وبحر متوسط وصولاً للميدالية الأوليمبية مع صدارة التصنيف العالمي، و شرف تسجيل رقم عالمى للكبار بأسم مصر».

وأتم: «للعلم لا يسمح القانون الإشتراك تحت العلم الأوليمبي ولن أسمح لنفسي بالتجنيس وإن كانت هذه فرصتي الوحيدة للمشاركة و بشكركم يا أهل بلدي على دعمكم طوال مسيرتي الرياضية و كل الشرف أن يكون حسن الختام مع وطني الحبيب، أعان الله مصر على تخطي الكبوة واستكمال مسيرة الإنجازات على أرض نظيفه خاليه من أي مشاكل».

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارا بتأييد العقوبات التي وقعها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال على مصر، بالإيقاف لمدة عامين وحرمان لاعبينا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، والمقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)