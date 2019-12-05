السجن لناشط سياسي حرض الجزائريين على حمل السلاح ومقاطعة الانتخابات

أمر القضاء الجزائري اليوم الأربعاء بإيداع الناشط السياسي رشيد نكاز الحبس المؤقت، على خلفية اتهامه بالتحريض على حمل السلاح ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري.

وقال التلفزيون الرسمي في الجزائر، إن قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية وجه تهما لنكاز تخص المساس بالوحدة الوطنية، وتحريض المواطنين على حمل السلاح باستعمال وسائط التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التخطيط والتدبير على مستوى التراب الوطني عمليات منع المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي، والتجمهر والتعدي الجسدي.

واعتقل الأمن الجزائري، في وقت سابق اليوم، رشيد نكاز الشخصية المثيرة للجدل، بمطار الجزائر الدولي عندما كان قادما من إسبانيا.

كان نكاز، صرح في وقت سابق أنه سيحمل الكلاشنيكوف لقتل نواب البرلمان، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.