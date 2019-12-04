الولايات المتحدة ترحب بتحسن تصنيف باكستان الائتماني

رحبت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز، بتحسن تصنيف باكستان من قبل وكالة التصنيف الائتماني (موديز).

وقالت ويلز - في تغريدة أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية نيابة عنها، ونقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء - :"إنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، يمكن لباكستان تعزيز النمو وجذب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الصادرات"، مرجعة هذا التغيير إلى الإصلاحات التي قامت بها وزارة المالية وبرنامج صندوق النقد الدولي الأخير الذي نفذته البلاد.

وقد عدلت وكالة "موديز" تصنيف باكستان من سلبي إلى مستقر، وأعربت - في تقرير - عن ارتياحها للتوقعات المستقبلية لها، مؤكدة أن مستقبل الاقتصاد يبدو مستقرًا.

وأوضحت الوكالة أنها عدلت التوقعات بشكل إيجابي على ضوء تحسن ميزان المدفوعات في باكستان، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال منخفضة وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتعزيز هذا الرقم، إلا أن تعديل السياسة وتعويم سعر الصرف سيساعد على تعزيز ميزان المدفوعات.