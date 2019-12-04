تعاون مصري سنغافوري فى مجال تطوير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وسنغافورة والتعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، مساء اليوم الأربعاء ، مع السيد دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة ،بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والوفد المرافق لسفير دولة سنغافورة.

وأعرب شوقي خلال اللقاء عن ترحيبه بالتعاون مع دولة سنغافورة في تطوير النظام التعليمي.

من جهته أكد سفير سنغافورة بالقاهرة، حرص بلاده على التعاون مع مصر في مجال التعليم العام والفني، وعرض تجربة سنغافورة في مجال الصناعات الصغيرة وربط التعليم الفني بالبيئة وتطوير ورش التدريب العملي.

وكان قد تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التعليم العام والفني من خلال تبادل المناهج والخطط الدراسية والمواد التعليمية بهدف تطوير التعليم.

كما تطرق الاجتماع إلي مناقشة أوجه الاستفادة من الخبرات في مجال التدريب وخاصة فيما يتعلق بتجربة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة (STEM schools) بمصر وأكاديمية المعلمين بسنغافورة.