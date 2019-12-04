الداخلية العراقية: قرارات بالقبض على مندسين متهمين بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارات بالقبض على مندسين متهمين بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "عشرات المذكرات القضائية صدرت بحق المندسين بعد الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والتسبب في إصابة أفراد في القوات الأمنية"، مبينا أن "وزارة الداخلية تمتلك معلومات عن المخططين والمنفذين للعنف ضد القوات الأمنية".

وأضاف المحنا إنه "سيتم فتح طرق مهمة في بغداد ومناطق أخرى بعد استقرار الأوضاع فيها ولإعادة الحياة إلى طبيعتها".

وأوضح أن "القوات الأمنية ما زالت متمسكة بالتعليمات بعدم حمل الأسلحة النارية وبنفس الوقت تقوم بجمع المعلومات عن الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال وإلقاء القبض عليهم".