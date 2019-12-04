عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مقطع الفيديو الذي تسبب في غضب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتسبب في مغادرته قمة الناتو.

وأظهر مقطع الفيديو رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وهو يسأل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: «ألهذا السبب تأخرت؟»، ليرد عليه رئيس الوزاراء الكندي، جاستن ترودو: «لقد تأخر ماكرون لأنه حضر مؤتمرًا صحفيًا مدته 40 دقيقة»، وأضاف مازحًا ماكرون: «من المؤكد أنك شاهدت تدلّي فكّي فريقه إلى الأرض».

ولم يذكر أحد منهم اسم دونالد ترامب في السياق، لكن يبدو أن الحديث يدور عنه بعد مؤتمره الصحفي مع ماكرون الذي استغرق 45 دقيقة.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية، مساء الأربعاء، أنباءً تفيد بمغادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لندن غاضبًا؛ بسبب تسريب فيديو لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، زعمت أنهم يسخرون فيه من «ترامب»، خلال الحفل الذي أقيم بالأمس في قصر باكنجهام.