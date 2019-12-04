ترامب: دول وافقت على سداد 130 مليار دولار إضافية سنويًا في ميزانية ناتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دولًا -غير الولايات المتحدة- تعهدت بسداد 130 مليار دولار إضافية في ميزانية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال ترامب، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) اليوم الأربعاء: "أحرز الناتو تقدمًا كبيرًا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لقد وافقت دول -غير الولايات المتحدة- على دفع 130 مليار دولار إضافية كل عام، وبحلول عام 2024، سيكون هذا الرقم 400 مليار دولار، وسيكون الحلف أغنى وأقوى من أي وقت مضى".

وقرر ترامب إلغاء مؤتمره الصحفي المقرر في لندن اليوم عقب انتهاء قمة الحلف.

وقد ناقش قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم، التهديدات المختلفة التي تواجه الحلف العسكري، وذلك في اليوم الثاني والأخير من قمة الذكرى السبعين لإنشاء الحلف التي طغت عليها الانقسامات حول الاستراتيجية وتقاسم الأعباء.