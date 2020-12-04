وزارة التنمية الألمانية تطلق مبادرة من أجل إنتاج عادل لعصير البرتقال

بالتعاون مع سلاسل متاجر كبيرة وشركات لتصنيع العصائر مثل "بيكرز بيستر" و"كاوفلاند" و"ريفه"، تُطلق وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف العمل في مجال إنتاج عصير البرتقال.



وفقا للوزارة، فإن إنتاج عصير البرتقال في البرازيل هو محور "الشراكة الجديدة لعصير برتقال مستدام"، والتي تنطلق اليوم الجمعة في إطار "أيام الاستدامة الألمانية" في دوسلدورف.



وبحسب البيانات، تصدر البرازيل أكثر من 90 بالمئة من عصير البرتقال. وتعد ألمانيا أكبر مستورد للعصير البرازيلي بحصة تبلغ 17%. وتتمثل المشكلات الرئيسية في مزارع البرتقال في تدني الأجور ونقص الحماية الصحية وسوء السلامة المهنية وغياب الحقوق النقابية. ويهدد الاستخدام المرتفع لمبيدات الآفات التنوع البيولوجي وإمدادات مياه الشرب للسكان في مناطق الزراعة.



ووفقا للوزارة، يريد الشركاء الالتزام بتعزيز حقوق العمال بشكل فعال، بالإضافة إلى السلامة المهنية وحماية البيئة في سلسلة توريد عصير البرتقال وترسيخ حق الحصول على دخل يضمن الحد الأدنى من المعيشة. وعلى المدى الطويل، يعتزم الشركاء زيادة حصة عصير البرتقال المنتج بشكل مستدام في الأسواق الألمانية والأوروبية. وينضم إلى هذه الشراكة أيضا "المبادرة المسيحية روميرو" و"التجارة العادلة ألمانيا" ومنظمة التعليم الدولية "تي آي إي" ونقابة "فيردي" العمالية.