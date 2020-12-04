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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم إلى 65 مليونا و235 ألفا و456 حالة، حتى اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و506 ألفا و601 حالة.