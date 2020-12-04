متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يستعرض أساور الأميرتين قدرية وسميحة

استعرض متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، 4 قطع من مقتنيات المتحف، وتمثل مجموعة من الأساور الخاصة بالعائلة الملكية، ليختار رواد المتحف الأفضل وتكون هي القطعة الفائزة خلال شهر ديسمبر.



وجاءت المعروضات من مجموعة الأساور الخاصة بالأميرتين سميحة وقدرية ابنتي السلطان حسين كامل "1853 - 1917"، والأميرة سميحة حسين "1889 - 1984"، وهي ابنة السلطان حسين كامل والسلطانة ملك جشم أفت، ولها شقيقتان بديعة وقدرية حسين كامل، وعاشت قرابة 95 عاما في ممارسة فن النحت والتصوير الزيتي والفوتوغرافي ولكن ظلت أعمالها مغمورة.



وأشار المتحف إلى أن الأميرة سميحة، لها قصر شهير بمنطقة الزمالك تحول إلى مكتبة القاهرة الكبرى عام 1995 والتي تعد من أكبر المكتبات العامة والمراكز الثقافية في القاهرة، واختارت الأميرة هذا القصر لكونه بعيد عن حياة القصور الرسمية، وحولته إلى ما يشبه الصالون الأدبي والفني، فكانت حفلات الموسيقى ومهرجانات التنكر المعروفة وقتها لا تنقطع عن القصر.



كما عاشت الأميرة في القصر حتى وفاتها عام 1984 وأوصت بأن يستغل للأغراض الثقافية وقد تحققت الوصية.