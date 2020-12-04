انطلاق فعاليات الدورة 13 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير

انطلقت بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة عشر لملتقى الأقصر الدولى للتصوير الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ويقام خلال الفترة من 4 وحتى 17 من ديسمبر الجاري.

يشارك في هذه الدورة 8 فنانين مصريين وهم فيروز سمير، وليد قانوش، هاني رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أماني موسى بالإضافة إلى فنانين من السودان والمملكة العربية السعودية واثنى عشر من شباب ورشة العمل المقامة على هامش الملتقى.

وأكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم على أهمية إقامة الملتقيات التى تهتم بمختلف أنواع الفنون، بهدف تطوير الفنون التى تعبر عن حضارات ورقى الشعوب.