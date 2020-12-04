ماكرون يشيد بالرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان ويصفه بأنه كان رجل دولة تقدميا

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالرئيس الأسبق للبلاد، فاليري جيسكار ديستان، الذي توفي أمس الاربعاء عن عمر ناهز 94 عاما، ووصفه بأنه كان رجل دولة تقدميا.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه) اليوم الخميس، أن "التوجيهات التي أعطاها (جيسكار ديستان) لفرنسا، لا تزال توجه خطواتنا".

وأضاف أن جيسكار ديستان، خدم الفرنسيين طوال حياته، وعمل من أجل أن تكون أوروبا أقوى، ولكي تكون العلاقات الألمانية الفرنسية قوة دافعة لأوروبا.

كما ذكر الإليزيه أن السياسي الذي كان وسطيا هو من أطلق مبادرة تشكيل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وولد ماكرون في عام 1977، أي في منتصف فترة حكم جيسكار ديستان، التي امتدت خلال الفترة من عام 1974 وحتى عام 1981.

ونشر ماكرون صورة للرئيس الأسبق أمام العلم الفرنسي على موقع تويتر.

وألقى ماكرون كلمة للأمة مساء اليوم في خطاب تلفزيوني أعلن فيه يوم الأربعاء المقبل يوم حداد وطني. كان الرئيس الراحل المتواضع قد صرح بإنه لا يريد جنازة رسمية، لذلك سيتم دفنه في مراسم بحضور عائلته.

وأضاف ماكرون: "إن ميراثه من الحداثة سيبقى".

وتوفي جيسكار، كما كان يطلق عليه غالبا في فرنسا، بمنزله في منطقة لوار إي شير، جراء مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد–19".

وأثارت وفاته عاطفة كبيرة في أنحاء فرنسا، حيث تفاعل العديد من الساسة مع نبأ الوفاة.

ونعى وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير، جيسكار ديستان، قائلا:" وداعا سيدي الرئيس".

ومن جانبها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالسياسي الراحل امتنانا لصداقته وخدماته التي قدمها لأوروبا.

وقالت ميركل في رسالة نشرها المتحدث باسمها، شتيفن زايبرت، على موقع تويتر باللغتين الفرنسية والألمانية، إنه برحيل جيسكار ديستان "فقدت فرنسا رجل دولة، وفقدت ألمانيا صديقا، وفقدنا جميعا رجلا أوروبيا عظيما".

وأضافت: "مازلت ممتنة للمحادثات الجيدة (التي أجريتها) معه، وأفكر في عائلته".

وامتدح المسؤولان الأبرز في الاتحاد الأوروبي الرئيس الأسبق، وقدما تعازيهما إلى الشعب الفرنسي.

فقد وصفه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بأنه الأب المؤسس للمؤسسة التي يقودها حاليا.

بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إنه بالنسبة للثقل السياسي الفرنسي، فإن "أقدار فرنسا والاتحاد الأوروبي، مرتبطة بشكل وثيق".

وفي غضون ذلك، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن إرث الرئيس الأسبق كان مساهمته في التكامل الأوروبي والتعاون بين الدول الصناعية الرائدة.