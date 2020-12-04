الزمالك يحسم انتقال حارسه إلى الاتحاد على سبيل الإعارة

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وافق نادي الزمالك على انتقال حارسه الشاب محمد صبحي إلى صفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان الاتحاد قد طلب التعاقد مع الحارس بعدما استقر الرأي داخل الزمالك على إعارته لمنحه فرصة المشاركة التي من الصعب الحصول عليها في ظل وجود الثلاثي محمد أبوجبل ومحمود جنش ومحمد عواد.

وجاءت الموافقة على إعارة صبحي للاتحاد، تلبية لرغبة الارس الذي يأمل في أن يشارك أساسيا حتتى يضمن لنفسه مكانا ضمن منتخب مصر الأولمبي قبل دورة طوكيو العام المقبل.

ومن المقرر أن يحصل الزمالك على مليون جنيه مقابل إعارة صبحي للاتحاد.