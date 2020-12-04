المستشار النمساوي يتهم المهاجرين بجلب كورونا من أوطانهم

كرر المستشار النمساوي زباستيان كورتس تصريحاته التي قوبلت بانتقادات عديدة والتي قال فيها إن فيروس كورونا تم "جلبه" في الصيف من خلال الزيارات الخارجية لأشخاص من أصول مهاجرة لأوطانهم.

وفي تصريحات للبث المباشر لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال كورتس اليوم الخميس إن ثلث حالات العدوى التي حدثت في النمسا خلال الصيف المنصرم "تم استيرادها" عن طريق عائدين، وخاصة من منطقة البلقان.

وأضاف كورتس: " هذه هي الحقيقة ببساطة.. ليس من قبيل إلقاء اللوم، بل هو الواقع".

كانت الحكومة النمساوية أعلنت أمس الأربعاء فرض حجر إلزامي لمدة عشرة أيام على جميع القادمين من بؤر كورونا الخطيرة خلال فترة عيد الميلاد والسنة الجديدة، وينطبق هذا الإجراء عمليا على كل الدول المجاورة، وعلى منطقة البلقان بوجه خاص.

وقوبل حديث كورتس بانتقادات من المعارضة ومن وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فيرنر كوجلر، زعيم حزب الخضر، إن قيود التواصل والسفر اتسمت بأنها " أحادية الجانب وبانعدام الحساسية" مشيرا إلى أن التصريحات جرحت العديد من الأشخاص " وأنا أفكر هنا على نحو خاص في العديد من النساء والرجال الذي يعملون لدينا بشكل كامل منذ شهور عديدة في دور الرعاية والمستشفيات وأقسام الرعاية المركزة وقطاعات أخرى مهمة".

تجدر الإشارة إلى أن إحصائيات وكالة الصحة والامن الغذائي أفادت بأن الصيف الماضي كان به أسبوعان وقعت خلالهما ثلث حالات الإصابة بسبب عائدين من البلقان.