 فرانس برس: باريس تضع الفيتو على أي اتفاق ليس جيدا حول ‎بريكست - بوابة الشروق
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فرانس برس: باريس تضع الفيتو على أي اتفاق ليس جيدا حول ‎بريكست

باريس
باريس
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 1:24 م | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 1:24 م
أعلنت الحكومة الفرنسية، أن فرنسا ستضع «فيتو» على أي اتفاق ليس جيدًا حول «بريكست»، وذلك حسبما أوردته وكالة أنباء «فرانس برس» في خبر عاجل لها، صباح الجمعة.

ونقلًا عن «رويترز»، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، إن بلاده ستضع «فيتو» على أي اتفاق تجاري لما بعد «بريكست» ما لم يحقق بعض الشروط وخصوصا في مجال صيد السمك.

وأضاف بون لإذاعة «أوروبا 1»: «سنعارض الاتفاق إذا لم يكن جيدا»، متابعًا: «نعم لكل دولة الحق في الفيتو».

يذكر أن المفاوضين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خلاف حول الحقوق التي ستحصل عليها سفن صيد الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ«بريكست» في 31 ديسمبر.

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