فاجعة جديدة في قطاع الصحة تشعل مشاعر الغضب والحزن في تونس

عمت مشاعر الغضب والحزن في تونس اليوم الجمعة، عقب حادث مأساوي تسبب في مقتل طبيب شاب في مصعد آلي معطب، في فاجعة تضاف إلى سلسلة من الكوارث جراء التقصير.



واستيقظ التونسيون على الفاجعة التي وقعت في مستشفى جندوبة شمال غرب البلاد عندما استخدم الطبيب الشاب المتخصص في الجراحة بدر الدين العلوي، مصعد آلي لكنه هوى به إلى القاع دون أن يتفطن إلى أنه معطوب.



وبحسب رواية العاملين في المستشفى فإن المصعد معطب منذ سنوات. وزاد هذا من غضب قطاعات واسعة من التونسيين الذين كالوا الشتائم للحكومة والمسؤولين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب الطبيب الشاب أحمد الغرايري على صفحته بموقع فيسبوك "إنها الدولة التي تقتل أولادها".



ونفذ طلبة كليات الطب والأطباء الشباب إضرابا وطنيا حضوريا في مستشفيات البلاد اليوم. وطالبت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بإقالة وزير الصحة ومدير المستشفى والمدير الجهوي للصحة وتوجيه تهمة القتل إليهم بسبب التقصير.



وهذه أحدث فاجعة يشهدها قطاع الصحة العمومية المتهالك في تونس بعد كارثة وفيات الرضع في مستشفى الأطفال بالعاصمة في مارس 2019 بسبب تعفن جرثومي.



ولم تفض التحقيقات في الكارثة حتى اليوم إلى نتائج واضحة أو إدانات قضائية.



وأمام الكلفة العالية للمصحات الخاصة، تحول قطاع الصحة العمومية إلى كابوس حقيقي للطبقة محدودة الدخل في تونس بسبب تدني الخدمات والنقص في التجهيزات وأطباء الاختصاص في ظل هجرة أعداد كبيرة منهم الى الدول الأوروبية ودول الخليج العربي.



وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، أثناء أداء واجب العزاء في منزل الضحية بمدينة القصرين "حادثة وفاة الشهيد بدر الدين العلوي تعكس حجم المأساة التي يواجهها أعوان القطاع الصحي، الذين أصبحوا ضحايا للإهمال وسوء التصرف الموجود في بعض المستشفيات".



وقال منجي الرحوي النائب في البرلمان عن ولاية جندوبة في مداخلة له في جلسة عامة "هل نحن في وطن أم مقبرة. من أغرب الظواهر التي تعيشها تونس. الخيارات التي اتخذتها مختلف الحكومات في عشر سنوات لا تعكس إرادة للإصلاح".



وأضاف الرحوي "ما يحصل هو استعاضة قطاع الصحة العمومية بالقطاع الخاص. وهذا الخيار بدأ يعطي ثماره والنتيجة أن المستشفيات العمومية تحولت الى مذابح".



وضاعفت الحادثة من موجة الإحباط في البلاد بسبب التقصير بعد سلسلة من الحوادث المميتة من دون أن تكون للسلطة قرارات لحل المعضلات التي تقف وراءها.



وقبل أسابيع فجرت حادثة وفاة فتاة في بالوعة مكشوفة غضبا عارما ضد السلطات البلدية وهي الحادثة الثانية في خلال شهر.



وقبل عام لقي أكثر من أربعين شابا حتفهم في حادث سير على متن حافلة في منحدر يفتقد لعوامل السلامة كما توفيت عاملات في القطاع الزراعي مكدسات في شاحنة مكشوفة في حادث سير ليس الأول من نوعه.



وتشهد تونس احتجاجات في عدة ولايات تطالب بالتنمية والتشغيل وتحسين ظروف العمل قبل أيام من إحياء الذكرى العاشرة لاندلاع شرارة الثورة التي مهدت لثورات الربيع العربي.