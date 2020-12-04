الأسرة الملكية الإسبانية تقضي الكريسماس مع الملك كارلوس السابق في منفاه بالإمارات العربية

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ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن بعض أفراد العائلة الملكية الإسبانية تعتزم قضاء العطلة مع الملك السابق خوان كارلوس الذي يعيش في المنفي في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ أصبح عرضة لتحقيق بالفساد.

وأفادت صحيفة البايس اليوم بأن كارلوس وهو والد الملك الحالي فيليب، لن يقضي عيد الميلاد بمفرده.

وكتبت صحيفة البايس: "لا يوجد خطط بشأن عودة دون خوان كارلوس ولكن هناك خطط (له) بقضاء عيد الميلاد مع ابنتيه (إلينا وكريستينا) وبعض أحفاده".

وبحسب الصحيفة، وسوف يبت الملك فيليب بشأن عودة الملك السابق رغم أن هذا لن يحدث قريبا.

ترك خوان كارلوس إسبانيا مطلع آب/أغسطس في ظروف غامضة. وبعد أسبوعين أكد القصر الملكي أنه سافر إلى الإمارات العربية المتحدة.

وفي خطاب، قال الملك السابق إنه غادر جراء مزاعم بتلقيه رشى في مشروع مد خط سكك حديدية في المملكة العربية السعودية، وأنه أراد أن يجعل الأمور "أسهل" على الملك فيليب.